Creully. Calvados : un "serial arracheur d'essuie-glaces" jugé

Mercredi 25 octobre 2017, un sexagénaire a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen, sommé de s'expliquer sur des délits qui lui sont reprochés, à savoir vols avec destructions et dégradations. Les faits ont débuté en mars 2017 et ont duré plus de quatre mois sur la commune de Creully sur Seulles.

Une trentaine de victimes et plus de 3 785 euros de dégâts

Durant plus de quatre mois, bon nombre d'habitants de cette commune (plus de trente) ont eu quelques surprises à leur réveil. Leurs véhicules garés sur le même parking avaient durant la nuit subi des dégradations : parfois pneus crevés, pare-brise fissurés, carrosseries rayées, mais le plus souvent essuie-glaces et (ou) antennes arrachés. Les dégâts sont évalués à plus de 3 785 euros.

Vidéo-surveillance

Ce n'est qu'à la fin du mois de juin que des soupçons se portent sur un résident de la commune. Une vidéo-surveillance est alors installée. En juillet, on le voit nettement s'approcher d'une voiture en pleine nuit. Une perquisition à son domicile se révèle fructueuse. Trois auditions seront nécessaires pour que l'individu reconnaisse les actes de vandalisme, excepté toutefois les pneus crevés et les rayures.

Vengeance personnelle

À la barre, l'homme explique : "J'étais sous médicaments (seresta et doliprane) et j'ai pété les plombs" puis il confie avec parcimonie : "C'était aussi une vengeance personnelle envers certains méprisants à mon égard, mais je ne citerai aucun nom..."

L'expertise psychiatrique ne décèle aucune anomalie mentale mais un état de violence contenue.

Son parcours judiciaire fait état de quelques mentions : incitation de mineurs à consommer de l'alcool, menaces de mort, destruction de biens d'utilité publique...

La procureure en requérant trois mois de prison avec sursis, une peine de travaux d'intérêt général et le dédommagement des victimes, soupire qu'au bout du compte le prévenu fournit bien peu d'explications.

Le délibéré sera connu le mercredi 20 décembre 2017.

