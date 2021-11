Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen qualifiés pour les 8ème de finale

Après la victoire en championnat vendredi 20 octobre 2017 4-3, c'était l'entrée dans la compétition de la Coupe de France pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) et les Gothiques d'Amiens, qui se rencontraient sur l'Ile Lacroix mardi 24 octobre 2017. Et cette fois encore, ce sont les Dragons qui se sont imposés lors de ce 16ème de finale face à leur meilleur ennemi (3-1).

Le match débute avec un round d'observation où les Jaunes et Noirs sont appliqués défensivement et semblent prendre le dessus sur leur adversaire. Mais ils ne parviennent pas à scorer dans ce premier tiers-temps. Il faut attendre la dernière minute de jeu pour voir David Wohlberg intercepter le palet et filer tout droit vers le but adverse, pour tromper Buysse et ouvrir le score dans cette partie (1-0).

Fin de match maîtrisée

Dès le 2ème tiers, les Rouennais ne reproduisent pas les mêmes erreurs que cinq jours avant et doublent la marque sur une nouvelle interception de David Wohlberg (2-0). Trois minutes plus tard, les Amiénois réduisent la marque par l'intermédiaire de Trabucco (2-1).

Dès le début du 3ème tiers, Joris Bedin redonne le sourire aux supporters rouennais en marquant le 3ème but qui donne un peu d'air aux Dragons (3-1). Les joueurs de Fabrice Lhenry s'offrent donc une fin de match assez tranquille en restant appliqués. Ce sont donc les Dragons de Rouen qui se qualifient pour les 8ème de finale.

Fabrice Lhenry: "Je trouve que l'équipe a vraiment bien travaillé défensivement. On a donné beaucoup moins de choses que le dernier match, je suis très satisfait. On s'est procuré des opportunités même si on est tombé sur un bon gardien qui a limité la casse. On a pris très peu de pénalités et on a pu faire jouer tout le monde. C'est une belle victoire d'équipe. C'est un objectif a moyen terme, il y a cinq matches à gagner, il en reste quatre pour aller à Paris. Pour tout joueur, aller à l'AccorHotels Arena devant 14 000 personnes, c'est toujours agréable. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir."

Prochain match vendredi 27 octobre 2017 à Épinal pour le compte de la 16ème journée de Saxoprint Ligue Magnus.

