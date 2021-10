Caen. Faux papiers. Une filière démantelée en Normandie

Les trois principaux organisateurs d'une filière de faux papiers albano-kosovars dans l'agglomération caennaise (Calvados) et sur l'ex-basse Normandie ont été arrêtés le mardi 10 octobre 2017, révèle le syndicat Alliance de la brigade mobile de recherche de la police aux frontières (PAF). L'enquête a été menée par la PAF du Calvados, de la Manche et de la Seine-Maritime.

De faux papiers contre rémunération

Les enquêtes sur ce réseau ont commencé en mars 2017. La BMR, la brigade mobile de recherche de la police aux frontières, avait repéré des mouvements suspects de personnes en gare de Caen.

Le réseau fournissait de faux papiers à la gare de Caen. - Illustration

Et pour cause : des individus fournissaient de faux papiers kosovars et albanais à d'autres personnes et se proposaient même de les accompagner faire des demandes de titre de séjour en Préfecture le tout bien évidemment contre rémunération.

Jugement courant 2018

Ce sont donc les trois principaux organisateurs que la Police Aux Frontières, les Groupes d'Interventions Régionaux (GIR) et la BRI ont arrêtés. L'enquête est actuellement toujours en cours. Les trois organisateurs sont eux en prison dans l'attente de leur jugement qui se tiendra courant 2018.