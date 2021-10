Rouen. Une habitante de Rouen dépose plainte contre Tariq Ramadan

Une plainte a été déposée auprès du Parquet de Rouen (Seine-Maritime), vendredi 20 octobre 2017, à l'encontre de l'islamologue Tariq Ramadan pour viol et agressions sexuelles. C'est Henda Ayari qui l'accuse, ancienne salafiste devenue militante féministe et laïque, qui a raconté son histoire dans un livre, J'ai choisi d'être libre, sans jamais nommer son agresseur.

#balancetonporc C'est une décision très difficile,mais j'ai décidé moi aussi qu'il est temps de dénoncer mon agresseur,c'est Tariq Ramadan — Henda Ayari (@Henda_Ayari) 20 octobre 2017

"J'avais peur des représailles"

Avec le hashtag #balancetonporc, lancé sur les réseaux sociaux pour libérer la parole depuis l'affaire Harvey Weinstein, Henda Ayari lève le voile sur l'auteur de son agression. Elle explique qu'elle ne l'a pas fait avant "par peur des représailles". "Il n'avait pas hésité à me menacer et à me dire également qu'on pourrait s'en prendre à mes enfants, j'ai eu peur et j'ai gardé le silence tout ce temps", écrit-elle sur Facebook.

Tariq Ramadan est professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford en Grande-Bretagne.

