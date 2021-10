Le-Havre. Plus de 30 kilos de cocaïne saisis sur le port du Havre

Les douaniers du Havre ont fait la découverte mardi 3 octobre 2017 lors d'un contrôle de conteneur. Ce dernier contenait des bouteilles de rhum en provenance de Saint-Domingue. " Dès l'ouverture, les douaniers constatent la présence d'un sac de sport posé sur les cartons de bouteilles de rhum ", indique le service des douanes.

Une saisie d'une valeur de 2,8 millions d'euros

À l'intérieur du sac "ils découvrent 30 pains de cocaïne entourés de plastique noir. La valeur de la marchandise est estimée à plus de 2,8 millions d'euros sur le marché illicite de la revente au détail de stupéfiants ". Les malfrats (non identifiés) ont utilisé la technique du " rip off ", c'est-à-dire qu'il utilise un conteneur commercial à l'insu de son propriétaire.

En 2016, le service des douanes a saisi plus de 83 tonnes de drogues en France dont presque 12 tonnes de cocaïne.

