Rouen. La bonne table à Rouen : le Paradis du fruit, aux Docks 76

L'endroit n'est pas nouveau mais je n'avais jamais eu l'occasion d'y aller. Un midi, je profite donc du déjeuner pour aller tester le Paradis du fruit, aux Docks 76 (à Rouen). La salle est grande et agréable avec sa grande baie vitrée, j'ai l'impression de profiter un peu du soleil de l'été indien. Le restaurant propose un menu déjeuner avec un plat et un cocktail de fruit (sans alcool, rassurez-vous).

J'opte pour la Mama chef salade. Un mélange de salade et de pousses d'épinard avec des radis et des champignons de Paris poêlés. Plusieurs options sont disponibles pour composer la salade: filet de rouget, saumon, crevettes ou les aiguillettes de poulet. Je me laisse finalement tenter par les crevettes à la plancha.

Fruits frais

Le cocktail de fruit est un jus pêche-abricot. Fraîchement mixé, l'ensemble est rafraîchissant. Je suis agréablement surprise car d'habitude, ce ne sont pas des fruits que j'affectionne particulièrement.

Le service est rapide, il faut dire que je suis arrivée assez tôt, avant le coup de feu. Mon plat est très appétissant, les champignons poêlés sont délicieux et la sauce qui les accompagne apporte la petite touche en plus au plat. Les crevettes sont elles aussi très savoureuses. Un seul regret peut-être, leur nombre. Quelques crevettes en plus auraient été les bienvenues.

Je finis sur un thé gourmand avec une petite verrine avec des fraises et des bananes, un sorbet fruit de la passion/framboise qui vaut le détour et une petite douceur au Nutella. Le menu déjeuner est à 14,50 €, il faut compter une vingtaine d'euros si on y ajoute un dessert.

Le Paradis du fruit aux Docks 76 à Rouen.

