Avec plus de 18 000 créations en 2016 en Normandie, ce sont 1 509 entreprises qui ont vu le jour chaque mois l'an passé. Fort de ce constat, Pôle emploi Lillebonne propose ce jeudi 19 octobre 2017 un Forum de l'entreprenariat. Depuis maintenant deux ans, l'agence constate l'émergence de l'entrepreneuriat. Les chômeurs sont de plus en plus demandeurs de cette solution pour retrouver une activité et Pôle emploi propose également de plus en plus souvent cette possibilité. Écoutez Catherine Henry, la directrice de Pôle emploi à Lillebonne:

Catherine Henry, directrice Pôle Emploi Lillebonne Impossible de lire le son.

Le Forum de l'entrepreneuriat se déroule le jeudi 19 octobre 2017 de 14h00 à 17h00 à la Maison des compétences de Lillebonne. C'est gratuit et ouvert à tous, demandeurs d'emploi ou pas. Quinze organismes seront présents pour vous conseiller dans votre démarche de création d'entreprise.

A LIRE AUSSI.

Pôle emploi publie ses chiffres de juin, premier mois de la présidence Macron