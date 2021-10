Caen. Le codage et la programmation robotique à la conquête des collégiens de Caen

L'occasion de passer les portes du pôle de recherche et de développement d'Orange à Caen (Calvados) est rare. Dans le cadre du dispositif SuperCodeurs destiné aux jeunes, 30 élèves de cinquième du collège Hastings de Caen ont bénéficié d'une après-midi d'initiation au codage et à la programmation robotique, au sein des locaux d'Orange Labs, vendredi 13 octobre 2017. Accueillis et accompagnés par une quinzaine de professionnels volontaires de l'entreprise, les jeunes ont eu l'occasion de manipuler les robots Thymio, un petit robot éducatif programmable.

Créer des vocations

"C'est trop classe", "Trop cool !" Les premiers commentaires étaient des plus enthousiastes. Les collégiens, sous l'oeil de leurs deux professeurs de physique-chimie, s'enthousiasment des fonctionnalités des robots. Au cours de l'après-midi, un atelier est également consacré à la programmation informatique, à l'aide du logiciel scratch, utilisé par l'éducation nationale dans les classes. Après une heure et demie de programmation, Philippine et Hannah s'essayent à l'utilisation des robots. "C'est super bien, on a appris à faire plein de choses. On utilise déjà Scratch en cours, mais les robots, c'est la première fois", explique Philippine.

La création de petits jeux avec des programmes simples fait désormais partie des épreuves du brevet des collèges. "Le codage et l'informatique ont une importance qui ne cessent de croître", expose Grégoire Khatchadourian, à l'initiative de SuperCodeurs. "Offrir à des collégiens ce type d'initiation, c'est d'abord une sensibilisation, mais aussi la possibilité de créer des vocations". C'est la quatrième année qu'Orange mène ces activités à destination d'enfants de toute la France. Tout au long de l'année scolaire, des rencontres de ce type seront de nouveau organisés avec d'autres établissements.

