Cherbourg. La "tempête du siècle en Normandie", c'était il y a 30 ans en 1987

Les plus jeunes ne s'en souviennent pas. Ou seulement dans les propos de leurs proches. Les 15 et 16 octobre 1987, il y a 30 ans, une tempête frappait l'ouest de la France, et tout particulièrement la Manche en Normandie. Des vents jusqu'à 220 km/h à Granville et 242 km/h à Jobourg avaient alors été enregistrés.

Ouragan de force 3

Le Calvados avait senti passer la tempête qui après la France, s'est dirigée vers la Grande-Bretagne. Des vents jusqu'à 180 km/h à Port-en-Bessin et 140 km/h ont été enregistrés à Caen. Des pierres étaient alors tombées des clochers de l'Abbaye-aux-hommes, écrasant plusieurs voitures en contrebas.

Son intensité était telle qu'elle a causé des dommages équivalents à ceux pouvant résulter d'un ouragan de force 3. Les alertes météo n'avaient pourtant évoqué qu'une petite tempête en provenance des Açores. Les dégâts ont été estimés à 23 milliards de francs, soit près de 3,5 milliards d'euros.

En France, cette tempête avait causé la mort de 15 personnes.

