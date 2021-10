Hors Normandie. Bélier et Sagittaire veulent du fun en ce dimanche!

Dimanche 15 octobre 2017

Bélier

Malgré vos coincements historiques, vous avez l'envie de vous éclater. Quitter les vieilles guenilles et revêtir l'enthousiasme.

Taureau

Il vous faudra innover et faire en sorte de ne plus afficher vos incertitudes. Pas de coups durs au programme alors foncez.

Gemeaux

Vous bénéficiez d'un héritage inestimable. Votre indépendance. Vous n'appartenez à aucun jury. Quel charmant petit monstre supersonique sans concession.

Cancer

Vous avez une " insensibilité ", une férocité lucide. Vous vivrez un jour d'angoisse. Votre destin se noue en ce moment. Jour à se laisser séduire. Ne pas sortir les griffes.

Lion

Ce qui empoisonne c'est de ne pas vous poser les vraies questions qui vous enferme dans un " splendide isolement " souffrance et fatigue de vie.

Vierge

Grad souffle romanesque vous enveloppe. Un art qui ne prend vie que grâce à une multitude de souvenirs légendaire.

Balance

Vous serez un peu désemparé par le départ de l'un de vos amis ou collaborateurs. Vous avez le champ libre pour de nouveaux plans ou projets.

Scorpion

Dimanche aux couleurs de l'affection en famille ni plus ni moins avec ces traditions enveloppantes qui sécurisent. Vous aurez tous les avantages à vous reposer.

Sagittaire

Vous pensez à prendre la poudre d'escampette et filer le plus loin possible ou tout du moins envisager un voyage avec une petite note d'exotisme. Vous avez envie d'un peu de folie.

Capricorne

Si vous travaillez un dimanche, vous serez constamment sollicité. Pas un instant de relâche d'ici ce soir. Pour votre santé, évitez de trop stressé. Je sais c'est facile à dire.

Verseau

Vous aurez une analyse intéressante. Vous marchez dans les pas de l'histoire. La grande mais aussi la petite qui suscite toujours la curiosité des envers de décor.

Poissons

Journée physique. Sportif ? il faudra vous échauffer. Les astres comme d'habitude vous incitent à la prudence la plus élémentaire. Ne cherchez pas à faire des records. Cool.

A LIRE AUSSI.

Lion, Balance et Poissons sont motivés ce dimanche

Bien pour Béliers, Lion, Balance, Capricorne et Poissons en ce mardi 12 septembre

Verseau et Poissons sont les stars de ce dimanche

Vendredi gagnant pour 7 signes du Zodiac en ce 15 septembre

Les 6 signes astrologiques qui passent une bonne journée ce jeudi 31 août