Rouen. Hockey sur glace : nouveau gros rendez-vous pour les Dragons de Rouen à Grenoble

Déplacement périlleux pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui se rendent sur la glace des Bruleurs de Loups de Grenoble, vendredi 13 octobre 2017, pour un match qui commencera à 20h.

Une victoire pour prendre le large

Et ce match est le gros rendez-vous de cette 12ème journée puisqu'il s'agira d'un match entre le leader rouennais et son actuel dauphin, Grenoble. Avec trois points d'avance et un match en plus à jouer, les Jaunes et Noirs essaieront de faire aussi bien que lors du deuxième match de la saison, sur l'Ile Lacroix, où ils s'étaient imposés sur le score de 5-2.

Les deux équipes sont actuellement sur des séries de victoires impressionnantes (sept pour les Dragons contre six pour les Bruleurs de Loups). Ce sera donc un gros rendez vous qui pourrait permettre aux joueurs de Fabrice Lhenry de prendre encore un peu plus d'avance sur leurs concurrents directs.

.