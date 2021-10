Argentan. Rencontres de la sécurité: pompiers, gendarmes et policiers à la rencontre des jeunes normands

Les Rencontres de la Sécurité sont organisées sur tout le territoire, du 11 au 14 octobre 2017. Les professionnels (pompiers, gendarmes, policiers, sécurité routière, sécurité civile...) en charge de la sécurité de la population présentent leur métier, mais aussi leurs missions, dans des collèges, des lycées, dans des galeries marchandes ou des salles communales.

Handicapé pour n'avoir pas mis de casque

C'est par exemple le cas ce jeudi 12 et vendredi 13 octobre, dans le Hall des Expositions, à Argentan (Orne). Outre les motos de la gendarmerie et les discussions avec les pompiers, ce qui a sans doute le plus impressionné tous les scolaires, c'est une rencontre avec Mickaël Lhommet.

À peine plus âgé que les lycéens, il est en fauteuil roulant à la suite d'un accident. L'occasion de sensibiliser les jeunes à leur propre sécurité:

La semaine de la sécurité intérieure se poursuit, partout, jusqu'à dimanche, avec la même démarche de sensibilisation des publics, notamment des jeunes. Le caporal Laplanche, des sapeurs pompiers de l'Orne: