Dans le cadre de la Fête de la Science, le Centre de Recherche en Environnement Côtier (C.R.E.C.) de Luc-sur-Mer propose des ateliers de découverte des organismes marins des côtes du Calvados. Plusieurs ateliers sont proposés sur la découverte des algues et des animaux de l'estran et de la côte.

La faune et la flore passée à la loupe

Que trouve-t-on dans une goutte d'eau de mer? Qui vit dans le sable? Qui se cache dans les rochers?

Vous aurez la possibilité de voir en aquarium les vers de sable dans leur environnement, d'observer au microscope les habitants de l'eau de mer et voir de près les crabes, bigorneaux et autres animaux des rochers. Venez apprendre à différencier les algues que l'on trouve sur la plage et comment l'homme a su les intégrer à son quotidien.

Le samedi 14 octobre et le dimanche 15 octobre de 10h à 18h- Gratuit - Village des Sciences de Luc sur mer

