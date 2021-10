Le Turfu festival est une réponse pour imaginer le monde de demain! Ce sont aussi des rencontres avec des scientifiques, des artistes et des entrepreneurs pour se former, s'initier et enrichir les représentations que chacun de nous peut avoir sur les nouvelles technologies. Rendez-vous au Dôme à Caen (Calvados) jusqu'au dimanche 15 octobre 2017.

Découvrir la ville de demain

Au Turfu Festival, on vient découvrir le monde de demain et on participe à le définir. Espace de médiation et de porosité entre sciences, arts et culture, entre chercheurs, collectivités, entreprises et population, venez découvrir des ateliers qui explorent et questionnent de nouvelles formes d'innovation ou de coopération.

Pour se former et s'informer, pour devenir un acteur engagé du monde d'aujourd'hui et de demain, vous êtes invités à expérimenter les futurs. C'est aussi l'opportunité de découvrir de nouvelles technologies dont on entend parler mais que l'on a jamais eu l'occasion de tester. La mobilité et la ville de demain sont deux des thématiques majeures qui seront abordées pendant le festival.

Tester les innovations en direct

Les habitants du Dôme vous présenteront leurs projets développés dans une démarche de laboratoire. À l'agenda, des rendez-vous comme le Digiworks, de la formation à la sensibilisation en passant par les jeux et la prévention ou bien encore Colorlux, détecteur de couleurs open source à destination des personnes aveugles ou mal-voyante. Sa réalisation s'inscrit dans le cadre des projets "numérique et handicap" accompagnés par le Dôme.

Pratique. Jusqu'au dimanche 15 octobre. Le Dôme à Caen. Gratuit sur inscriptions sur internet www.turfu-festival.fr

