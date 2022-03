Lancement aujourd’hui des opérations de fouilles, sur le contournement « nord » d’Alençon … sur le chantier de la mise à 2x2 voies de la route nationale 12. La chaussée sera doublée sur plus de 7kms, entre Valframbert et Pacé … en prolongation de la 2x2 voies qui existe déjà en provenance de Mortagne … et jusqu’au carrefour d’accès au futur centre pénitentiaire.