Montivilliers. Des salariés en grève près du Havre: ils attendent leur paie

Aquaterre est une entreprise spécialisée dans les espaces verts. Elle est basée à Montivilliers et emploie entre 30 et 40 salariés. Depuis vendredi 6 octobre 2017, ces derniers sont en grève. En cause : d'importants retards dans le paiement des salaires. La paie du mois d'août a été versée fin septembre et celle de septembre n'a toujours pas été payée.

Les prélèvements ne passent plus à la banque

De quoi créer des problèmes de trésorerie pour la plupart des salariés. Certains prélèvements ont du mal à passer. Écoutez Jonathan Lethuillier, délégué du personnel:

Les salariés d'Aquaterre sont en grève illimitée, dans l'attente de leur paie. La direction, qui n'a pas répondu à notre sollicitation, attendrait des rentrées d'argent mais sans pouvoir donner de date précise. Le dossier est suivi par l'inspection du travail.

