Le-Havre. Au Havre, les dockers appellent à la grève

Le tract date du 20 décembre dernier, mais aucune autre communication n'est venue contredire le projet depuis. Les dockers et employés du port du Havre (Seine-Maritime) appellent à 24h de grève pour la journée du lundi 14 janvier 2019, à l'appel du syndicat général des travailleurs portuaires du Havre. Un mouvement que l'organisation espère très suivi afin de montrer la cohésion de la filière.

Des revendications multiples

Plusieurs revendications sont avancées pour justifier ce débrayage, comme la suppression programmée "des heures supplémentaires et des"shifts exceptionnels", la pénibilité du travail, ou l'inquiétude autour de la fusion des ports du Havre, de Rouen et de Paris annoncée le jeudi 15 novembre 2018 par le Premier ministre Édouard Philippe.

Concernant ce regroupement, le syndicat se montre particulièrement inquiet : "La fusion des ports de l'Axe Seine risque de remettre en cause nos emplois, nos activités, nos conquis sociaux" et mener à "la régionalisation des grands ports maritimes de la façade Atlantique". Les personnels du port ont d'ores et déjà prévus de reconduire cette grève le lundi 21 janvier 2019.