La bande-annonce de Sherlock Holmes 2 avec Robert Downey Jr. et Jude Law

Les deux complices mènent une nouvelle enquête sur les traces de Moriarty, d'Angleterre en France, puis en Suisse, périple émaillé des fusillades, explosions, cascades et supercheries qui ont fait le succès du premier volet.



Ils croiseront sur leur route la comédienne Noomi Rapace (Millénium, le film) en diseuse de bonne aventure et Jared Harris (L'Etrange histoire de Benjamin Button) dans le rôle de l'ennemi juré Moriarty. Stephen Fry (Alice in Wonderland) incarne le frère aîné de Sherlock Holmes et Rachel McAdams (Minuit à Paris) fera aussi son retour dans ce second opus.



La sortie de Sherlock Holmes 2 est prévue pour janvier 2012 en France !