Bagnoles de l'Orne Normandie. Cyclo-cross: première manche du challenge de Normandie

La première des trois manches du Challenge régional normand Yves Libor est disputée toute la journée de ce dimanche 8 octobre 2017, dans le parc du château de Bagnoles de l'Orne Normandie (Orne).

Épreuve interrégionale

Il s'agit d'une épreuve interrégionale et tous les coureurs peuvent y participer. Ils seront plus de 160, ce dimanche, à Bagnoles de l'Orne, dont beaucoup de jeunes. Le circuit, dans le parc du château, sera dans les traces de celui qui avait été mis en place pour la coupe de France de cyclo-cross, en novembre 2016.

La suprématie de Julien Roussel

Julien Roussel, treize fois champion de Normandie, sera au départ. Tout comme son challenger Arthur Tropardy.

Michaël Lecommandeur est le président de Bagnoles Avenir Cyclisme:

Michaël Lecommandeur Impossible de lire le son.

Pratique. Première manche du challenge Yves Libor de cyclo-cross à Bagnoles-de-l'Orne-Normandie, dimanche 8 octobre 2017, dans le parc du château. 10H30: courses cadets et féminines. 11H30: jeunes et cadettes. 14H: juniors et départementales open. Enfin, à 15h15: course senior, espoirs, et masters. Entrée gratuite.