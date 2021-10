Hors Normandie. Maroon 5 de retour avec un nouvel album, "Red Pill Blues"

Il sera composé de dix titres et comporte notamment une collaboration avec le rappeur A$AP Rocky ("Whiskey"), mais aussi un duo avec la chanteuse SZA ("What Lovers Do").

Surprise, les singles "Don't Wanna Know" et "Cold", respectivement enregistrés avec Kendrick Lamar et Future, ne figurent pas sur l'album.

TrackList de "Red Pill Blues" :

1. Best 4 U

2. What Lovers Do (ft. SZA)

3. Wait

4. Lips On You

5. Bet My Heart

6. Help Me Out (ft. Julia Michaels)

7. Who I Am (ft. LunchMoney Lewis)

8. Whiskey (ft. A$AP Rocky)

9. Girls Like You

10. Closure

