Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen doivent confirmer face à Angers

Après leur large succès face au leader Gap (7-0) dimanche 1er octobre 2017, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) reprennent la route avec un déplacement sur la glace des Ducs d'Angers pour le compte de la 9ème journée de Saxoprint Ligue Magnus ce mardi 3 octobre 2017.

Une première place en jeu

C'est donc un match à enjeu pour les Jaunes et Noirs qui, en cas de victoire, prendraient la tête du championnat. En effet, alors que Gap était en tête de la Ligue Magnus depuis le début de saison, les Rapaces se sont inclinés lors de leur match avancé de cette 9ème journée face à Mulhouse (5-4 en prolongations).

Avec la victoire obtenue lors de la dernière journée face à ces mêmes Gapençais, les Rouennais seraient alors leader. Mais la tâche ne s'annonce pas facile face à un adversaire toujours difficile à battre sur sa petite glace du Haras.

Le réveil angevin ?

Si les Dragons sont toujours deuxième au classement, le début de saison est moins bon coté angevin avec un bilan de trois victoires et cinq défaites (dont deux en prolongations) et une modeste huitième place au classement. Malgré une défaite en prolongations face à Nice lors du dernier match (4-3), il faudra se méfier de ces Ducs qui ne sont surement pas à leur place en ce début de saison et qui, tôt ou tard, devraient se réveiller.