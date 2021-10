Caen. A Caen, venez tester la capoeira !

Un art martial qui mêle musique, chant et évitement ? La capoeira bien sûr. Le club Arte Capoeira de Caen (Calvados), créé en 2016 compte aujourd'hui 10 licenciés. Bastien Cataldo, le fondateur et passionné de capoeira pratique cet art martial depuis 16 ans. "Je suis venu à Caen pour mes études et du coup j'ai voulu créer mon club, en m'aidant de plusieurs groupes européens, explique-t-il, au bout d'un moment quand tu pratiques, tu as envie d'enseigner. Mon objectif est de pratiquer ensemble, d'attirer des nouveaux et de transmettre aux élèves le côté martial plutôt qu'esthétique".

Une pratique ouverte à tous

Bien différent de la boxe, la capoeira se distingue par l'art de l'esquive. Pratiquant sans aucune protection et pieds nus, le duel physique n'en est pas une priorité. "Comme on n'a pas de protection, le but n'est pas de se mettre KO. On ne pourrait pas enchaîner les coups comme à la boxe, ça serait dangereux", explique Bastien Cataldo. Évitement, improvisation, et réflexes sont les maîtres mots de la capoeira, même si il y a du contact malgré tout. Le groupe Arte Capoeira de Caen est ouvert à partir de 14 ans, où l'objectif premier du maître est de "créer un groupe soudé et passionné de capoeira".

Pratique. Arte Capoeira, Maison de quartier de la Folie Couvrechef. Tous les mercredis de 19h30 à 21h30. 06 86 51 67 43

