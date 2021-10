Le-Havre. Football (Ligue 2, 10e journée) : Le Havre AC s'offre Lorient et se replace

Une prestation de haute volée et trois points à l'arrivée face à l'un des favoris du championnat : contre Lorient, le HAC s'est rappelé au bon souvenir de son début de saison, où rien ne lui résistait. Ce lundi 2 octobre, on a retrouvé des Ciel et Marine généreux dans l'effort, brillants par moments et surtout efficaces, dans le sillage de leur capitaine, Alexandre Bonnet, qui a éclaboussé la rencontre de toute sa classe.

Le PSG prochain adversaire

Le HAC continue donc à se montrer toujours aussi intraitable à domicile, où il a emmagasiné treize points sur quinze possibles depuis le début de saison. Cette victoire permet aux Normands de doubler au classement leurs victimes du soir et de se replacer en cinquième position, à cinq points de Reims, le leader, et à une seule unité d'un trio composé de l'AC Ajaccio, Brest et le Paris FC.

Trêve internationale oblige, le HAC ne retrouvera le championnat que le 13 octobre à l'occasion d'un déplacement à Clermont-Ferrand. Avant cela, les hommes d'Oswald Tanchot affronteront en amical la réserve du PSG le vendredi 6 octobre. La rencontre pourrait se disputer à huis-clos au Camp des Loges, le centre d'entraînement du club de la capitale.

Les buts

14e : libre de toute opposition, à 30 m plein axe du but havrais, Selemani décoche une frappe d'une pureté exceptionnelle qui laisse Thuram sans réaction.

HAC - Lorient : 0-1

34e : sur une action a priori anodine, Mateta profite d'un mauvais renvoi de la défense lorientaise pour glisser le ballon entre les jambes de Delecroix et inscrire son quatrième but de la saison.

HAC - Lorient : 1-1

43e : en solo, Bonnet s'ouvre une brèche dans l'axe d'une défense lorientaise bien permissive. A une vingtaine de mètres, le capitaine havrais arme du gauche une frappe imparable au ras du poteau droit de Delecroix.

HAC - Lorient : 2-1

70e : exploit individuel de Fontaine. Le Réunionnais feinte la frappe pour "enrhumer" Selemani, avant d'expédier du gauche une frappe limpide hors de portée de Delecroix.

HAC - Lorient : 3-1

80e : Lemoine, à vingt-cinq bons mètres de la cage de Thuram, prend sa chance. Sa frappe, légèrement déviée par un de ses coéquipiers, finit au fond.

HAC - Lorient : 3-2

L'homme du match : Alexandre Bonnet (HAC)

Cela faisait un bon moment qu'on ne l'avait pas vu aussi bien en jambes, aussi incisif dans ses dribbles, aussi tranchant à l'approche du but adverse, à l'image de son but, le premier de la saison, inscrit peu avant la mi-temps.

Les réactions

Oswald Tanchot (entraîneur du HAC) : "J'ai pris mon pied dans certaines valeurs qu'on aime au HAC. On a vu une équipe qui ne lâchait rien, avec un gros mental, un esprit de sacrifice. On a aussi mis de la qualité sur attaques rapides. On a été efficaces en jouant les coups avec précision et générosité."

Mickaël Landreau (entraîneur de Lorient) : "Gagner un match en prenant trois buts, c'est difficile. Les Havrais méritent leur victoire. Ce match montre qu'on a encore du travail et qu'on doit progresser dans certains domaines. Mais il y a eu du jeu, de la vie, du spectacle. On a frappé dix-sept fois au but et marqué deux fois. Si on arrive à reproduire cela, je pense qu'on aura plus de chances de gagner des matches que d'en perdre."

La fiche technique

HAC - Lorient: 3-2 (mi-temps : 2-1)

Arbitre : M. Jochem. Spectateurs : 7 574.

Buts HAC : Mateta (34e), Bonnet (43e), Fontaine (70e) ; Lorient : Selemani (14e), Lemoine (80e).

Avertissements HAC : Assifuah (17e), Bain (47e), Moukoudi (76e).

HAC : Thuram – Bese, Moukoudi, Bain, Traoré – Youga (Ayasse, 87e), Lekhal, Fontaine – Bonnet (c), Mateta (Julan, 90e+2), Assifuah (Gory, 72e).

Remplaçants : Sissoko (g), Passi, Ozdemir, Guitane, Julan.

Entraîneur : Oswald Tanchot.

Lorient : Delecroix – Moreira, Touré, Conté (Hamel, 87e), Le Goff – Selemani (Mara, 72e), Wajda, Lemoine, Danic (Waris, 64e) – Marveaux (c), Bouanga.

Remplaçants : Pattier (g), Rose, Saad, Koffi.

Entraîneur : Mickaël Landreau.

Avec Cyril Capron

