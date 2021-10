Caen. Caen City Paddle, c'est dimanche 8 octobre ! 

Suite au succès de l'édition 2016, la Caen City Paddle revient ce dimanche 8 octobre 2017 avec quelques nouveautés au programme.

Organisée par le Comité Départemental de Canoë-Kayak du Calvados, l'objectif est de réunir un maximum de pratiquants des sports nautiques à la pagaie autour de 3 challenges:

- Challenge "Multi Pagaies" ouvert à tous (grand public et licenciés FFCK) en Kayak mono et biplace ou Canoë, Dragon Boat et Stand Up Paddle.

- Challenge "Jeunes" ouvert à tous les jeunes (grand public et licenciés FFCK) en Kayak mono et biplace ou Canoë, Dragon Boat et Stand Up Paddle.

- Challenge "Inter Entreprises" embarqué avec vos collègues et/ou collaborateurs pour affronter d'autres équipages grâce à la cohésion dans votre Dragon Boat.

De multiples animations et baptêmes se dérouleront également tout au long de la journée au sein d'un village de partenaires qui sera implanté sur le port au coeur du centre-ville de Caen!

Jean Louis Riou, président du CDCK 14 en charge de l'organisation au micro Tendance Ouest de Wilfried.