Sensible. Christophe Maé : attrape-rêves

Christophé Maé interprète sur la scène du Zénith de Rouen les morceaux de son dernier album déjà triple platine, L'attrape-rêves le 8 octobre prochain.

Un album personnel

A 40 ans, l'artiste signe un album plus introspectif que les précédents et prouve sa capacité à régénérer son style. Après avoir teinté sa pop de styles divers, c'est cette fois vers la musique américaine traditionnelle qu'il se tourne en donnant à sa musique des échos blues ou soul et osant même emprunter au gospel pour son titre Lampedusa évoquant le destin tragique des migrants.

L'album, co-écrit par Paul Ecole qui a également collaboré avec Calogero et Oxmo Puccino, est néanmoins très homogène malgré ces emprunts diverses à la musique américaine. Christophe Maé, après 10 ans de carrière et d'innombrables succès, se fait plaisir avec ce nouvel opus et continue de se chercher.

Des thèmes universels

En quête de lui-même, il s'interroge avec son titre phare "Où est le bonheur?". Si la critique lui a souvent reprocher la trop grande simplicité de ses textes, ceux-ci parlent néanmoins à tous et c'est justement pour cette raison qu'ils parviennent à toucher. Avec pour modèles Brassens, Brel ou Cabrel qu'il adule, Christophe Maé privilégie la mélodie des mots qui sonnent, allie la simplicité du vocabulaire à la beauté de la langue.

Cet album tendre parle en filigrane d'amour. Ballerine est une déclaration d'amour à sa femme, tandis que Marcel et L'attrape-rêves sont dédiés à ses enfants. Il y distille quelques sages conseils à ses fils comme une injonction au bonheur. Christophe Maé fait également preuve d'ironie mais c'est toujours avec tendresse qu'il croque les travers de ses égaux, les provinciales qui jouent les parisiennes ou ses amis qui se mettent en scène.

Dimanche 8 octobre à 18h. Zénith de Rouen. Tarifs 34,5 à 69€. premierrang.trium.fr