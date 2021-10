Caen. Colore Caen: fun, couleurs and sun! [photos et vidéos]

Deuxième édition réussie pour la Colore Caen (Calvados): Samedi 30 septembre 2017, ils étaient plus de 5 000 participants à s'élancer pour 5 km dans la couleur.

Un événement familial

Parmi ceux-ci, des enfants dont certains en poussette, de nombreux jeunes, et des adultes de tous âges. Sur chaque kilomètre, les coureurs se sont vus décorer de poudre verte, rose, jaune... pour une arrivée multicolore sur la presqu'île de Caen.

Au point vert, le long du port de Caen, tout le monde y passe: certains esquivent le lancé de poudre, d'autres en redemandent, certains même se roulent par terre pour être plus verts encore. Tout cela dans la bonne humeur: have fun, c'est le mot d'ordre de cette course.