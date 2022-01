Foot, ligue 2, Laval défait par Amiens, 1 à 0... Laval est 11ème .... Le Mans ramène un nul, 1 partout face au Havre, mais pointe maintenant dernier... ligue 1, Caen reçoit ce mercredi soir le leader

foot, en ligue 2... on jouait la 8ème journée mardi soir ... Laval est allé s?incliner 1 à 0 face un mal classé, Amiens.... ce qui ne fait pas les affaires du Mans, qui plonge bon dernier, malgré son nul, 1 partout face au 3ème Le Havre.... les mayennais pointent maintenant 11ème.



?et ce mercredi soir, on joue la 7ème journée de Ligue 1 : Caen recevra le leader et jusque là invaincu, Lyon, les bas-normands sont 11ème du classement.? Lyon sans Yoann Gourcuff, blessé à la cheville ? et sans Kim Kallstrom, touché au tibia contre l'OM ; il sera remplacé par l?ex havrais Gueida Fofana.

Coup d?envoi de la rencontre, à D?Ornano, dà 19h.



Basket :

Le « Pro Star des Pays de la Loire » débute ce mercredi ; le Mans rencontrera Nancy, à Laval, à 20h30.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire