Art contemporain. Art up : deuxième édition de la foire à Rouen

Mise en oeuvre grâce à la collaboration de Lille Grand palais et de Rouen expo évènement, cette foire d'art contemporain unique à Rouen rassemble du 6 au 8 octobre une trentaine de galeries spécialisées au Parc expo de Rouen (Seine-Maritime). Didier Vesse est chargé d'organiser l'évènement:

Comment est née Art up Rouen?

"Art up existe depuis maintenant 11 ans à Lille, nous avions depuis longtemps le désir d'essaimer en région car si les foires d'art contemporain sont nombreuses à Paris, ce n'est pas le cas en région. L'année passé nous avons donc inauguré la première version d'Art up Rouen et nous avons été heureux de constater que la foire a remporté un franc succès. Rouen nous a semblé propice pour ce genre d'évènement, dû à sa fréquentation touristique mais aussi à sa tradition artistique. Nous avons d'ailleurs établi des partenariats locaux avec l'ESADHAR et plusieurs galeries rouennaises qui participent à l'évènement comme l'espace de la Calende ou la galerie Duchoze. Cette foire donne à voir la diversité de l'art d'aujourd'hui en France mais montre aussi la créativité des artistes normands."

A qui s'adresse cet évènement?

"La foire s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Plus qu'un simple évènement commercial, la foire a une vocation pédagogique. Cet évènement vise à sensibiliser le grand public à l'art contemporain et à faire tomber des préjugés. Nous sélectionnons des galeries très diverses et la variété des démarches présentées est représentative du monde de l'art aujourd'hui. Nous souhaitons que nos visiteurs puissent ressentir de vrais coups de coeur. Ce rendez-vous n'est surtout pas élitiste. Nous exposons des oeuvres de qualité mais qui peuvent aussi bien toucher un public amateur que des collectionneurs et connaisseurs. Cette année, nous avons par exemple choisi comme invité d'honneur Bernard Pras, dont les anamorphoses surprenantes fascineront sans aucun doute tous nos visiteurs."

Pratique. Du Vendredi 6 octobre au dimanche 8 octobre 2017. Parc des expositions de Rouen. Tarifs 6 à 9€. art-up.com