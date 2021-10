Caen. Football (Ligue 1) : "Rennes est redoutable offensivement" selon Patrice Garande

Le Roazhon Park pourrait gronder ce samedi soir vers 22h en cas de non succès du Stade Rennais face à Caen. Lotis de six petits points en 7 journées, les protégés de Christian Gourcuff se doivent de l'emporter face à un Stade Malherbe de Caen qui lui, siège dans le premier tiers de Ligue 1 avec déjà 12 points et une pression absente.

Pression à Rennes, Caen veut continuer sa route

Mais de cette rencontre, Patrice Garande l'entraîneur du SM Caen, veut en faire une nouvelle base de progression tout en pointant du doigts un adversaire "redoutable" comme il l'a déclaré en conférence de presse d'avant-match :