L'essentiel du sport régional du week-end du 25 septembre

La 34e édition des 24 Heures du Mans moto.

Le départ de la course sera donné : samedi, à 15h, sur le circuit Bugatti.



Foot ball

8ème journée de Ligue 1

Déplacement de Caen à Annecy, pour affronter : Evian.

Au classement, les caennais qui restent sur une victoire face au leader Lyon, mercredi, sont : 8èmes, avec 10pts.

Les savoyards sont 14èmes à 3pts



9ème journée de Ligue 2

Vendredi à 20h : Laval reçoit Monaco au stade Francis Le Basser ?et il faudra attendre lundi soir pour que Le Mans FC, lanterne rouge de Ligue 2, reçoive l?équipe de Troyes.



Cfa2, samedi à 18h :

Déplacement de Flers au Stade Ménez Paul, à Brest.

Les ornais sont 4èmes au classement ? et les bretons sont 5èmes, à 1 point.



3ème journée de Division d?Honneur, samedi à 18h :

Alençon reçoit Ifs

Vire reçoit Hérouville.



Rugby

La reprise, dimanche, du championnat de Fédérale 3

Avec le déplacement de L?Aigle à Clamart.



La 19ème édition des « Foulées des Andaines », samedi à 15h: entre le casino et le château de Bagnoles de l?Orne, sur 10km à travers la station thermale et le massif forestier des Andaines.



Enfin : la Trans?Andaine, randonnée VTT, dimanche, au départ de l?hippodrome de Bagnoles de l?Orne, à partir de 8h ? rando ouverte à tous, avec 4 circuits, de 25 à 55km, avec 2 ravitaillements sur les parcours.

