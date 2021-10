Rouen. TER : le prix des abonnements en baisse de 20% pour les jeunes en Normandie

Les tarifs des TER normands vont évoluer. La Région et la SNCF ont présenté la nouvelle politique tarifaire des trains express régionaux mercredi 27 septembre 2017. Jusque-là, la région Normandie n'avait pas la main, les tarifs étaient fixés au niveau national. Cette nouvelle politique se veut donc "plus simple, plus lisible et plus attractive", affirme Jean-Baptiste Gastinne, le vice-président de la région en charge du transport.

Parmi les nouveautés, un tarif fixe à 4 € pour 25km parcourus, des abonnements mensuels qui augmentent légèrement mais les abonnements annuels eux restent stables. L'abonnement hebdomadaire est supprimé et remplacé par un carnet de 10 trajets valable trois mois.

Les jeunes ciblés

La région et la SNCF misent beaucoup sur les jeunes. "Jusqu'ici, les abonnements pour les jeunes n'étaient pas très attractifs, là ils vont baisser de 20% en moyenne", explique Jean-Baptiste Gastinne. Le prix de la carte d'abonnement est aussi en baisse : il passe de 31 € à 10 €.

La carte Atoumod remplacera les différents dispositifs existants : la carte Onygo dans le Calvados, l'Eure et la Manche. Elle remplacera aussi le support des réseaux Twisto et des Bus Verts dans le Calvados.

Cette décision sera officiellement adoptée le 16 octobre lors de l'Assemblée régionale. Les nouveaux tarifs doivent entrer en vigueur en janvier. La SNCF espère ainsi voir son trafic augmenter de 6% chez les jeunes et de 2% pour les voyageurs occasionnels.