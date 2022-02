Sénatoriales dans l'Orne: Goulet & Lenoir

Les 2 sénateurs élus dans l?orne au terme de ce scrutin, sont :



Nathalie Goulet (Centriste)

et Jean-Claude Lenoir (UMP)



4 candidats restaient en lice pour ce second tour.

Les scores :

Inscrits : 1027 - Votants : 1026 - Exprimés : 1022 -



Nathalie Goulet (Centriste) : 617

Jean-Claude Lenoir (UMP) : 498

José Collado (PS) : 344

Christophe de Ballore (Dvd) : 335



Toutes les interviews des candidats ? et des élus ? à retrouver demain matin dès 6h, dans les différents rendez-vous d?information de Normandie FM.

