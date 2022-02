Bilan des contrôles routiers sur les routes ornaises

3000 véhicules ont été contrôlés entre vendredi et lundi, dans l?Orne, dont 2200 motos, à l?occasion des « 24h » moto, disputées au Mans.

190 gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière et des compagnies Mortagne, Argentan et Domfront ont été mobilisés.