Nouvel an : prudence sur les routes ornaises !

L’année 2012 s’achève sur un mauvais bilan sur les routes ornaises, avec 26 tués : c’est 6 de plus que l’an dernier. Vous serez très nombreux sur la route, ce soir et cette nuit, pour vous rendre en famille ou chez des amis à l'occasion de la Saint-Sylvestre. Et pour rentrer.