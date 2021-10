Ligue des champions: Monaco, battu par Porto 3-0, en difficulté dans le groupe G

Monaco a été battu par le FC Porto 3 à 0 (doublé d'Aboubakar, un but de Layun) et se retrouve avec un seul point après la deuxième journée de Ligue des champions dans son groupe G, dominé par Beksikstas (6 pts) et Porto (3).