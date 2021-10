Concert. François and the Atlas Moutains au Cargo à Caen !

Le merveilleux voyage François & The Atlas Mountains n'a cessé de muter au rythme des rencontres. Le groupe posera bagages à Caen (Calvados), le temps d'un concert au Cargö le 5 octobre 2017.

Il constitue aujourd'hui la source vitale de son style soit un mélange limpide d'anglais et de français, fabrication artisanale des sons, arrangements doux très pop-british, rythmiques chaloupées qui tirent vers l'Afrique, souci d'honnêteté dans la voix. François & The Atlas Mountains, c'est une énergie jubilatoire et un sentiment d'apesanteur, des nappes de claviers et des percussions africaines qui se fondent en pop immédiate.

Pratique. Jeudi 5 octobre 2017 à 20h30. Cargo.Tarif : de 4€ à 9€. Tél. 02 31 86 79 31