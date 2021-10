Flers. Salon de l'événementiel et du mariage à Flers ce week-end

Plusieurs dizaines d'exposants de Flers et ses alentours seront là pour conseiller les organisateurs de grandes cérémonies. Déco, traiteur, photographe, habits... rien ne sera oublié. En plus de tous les conseils que les professionnels pourront vous donner, des jeux seront organisés où plus de 800€ de cadeaux seront à gagner !

C'est ce week-end de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30 au forum de Flers. Entrée à 2€. Infos sur www.flersevenementiel.fr

Ecoutez Nicolas Fiault, vice-président de l'association organisatrice, nous parler des exposants présents: