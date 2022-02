Les Ornais en 2032 : aussi nombreux mais plus âgés

Entre 2007 et 2032:

-la population du pays d?Ouche et Perche-Ornais serait la plus dynamique, avec une croissance de 3,1 %.

-les populations des pays du Bocage et d?Alençon suivraient la tendance départementale, soit une progression démographique atone.

-seule la population du pays d?Argentan diminuerait de 4,9 % sur cette même période.



Le vieillissement de la population constaté ces dernières années devrait se poursuivre avec l?avancée en âge des générations nées pendant les Trente Glorieuses et l?installation de retraités dans le département.

Par conséquent, la structure de la population ornaise devrait se modifier.

En 2032, les 90 000 personnes âgées de 65 ans ou plus représenteraient 31 % de la population ornaise (20 % seulement en 2007).



Ces projections de population, réalisées en partenariat avec Conseil général de l?Orne, doivent permettre de mieux identifier les besoins et les territoires d?intervention, notamment concernant l?aide et la prise en charge des personnes âgées.



Or, à l?horizon 2032, l?amélioration des conditions de vie comme la qualité des soins porteront vraisemblablement autour de 80 ans l?âge de référence de la dépendance.

L?augmentation de la population des 80 ans et plus, d?abord contenue avec l?entrée aux grands âges des classes creuses nées durant la Seconde Guerre Mondiale (2017-2022), serait plus marquée par la suite, avec l?arrivée de « papy-boomers ». E



n 2032, l?Orne pourrait ainsi compter 31 000 octogénaires. Un tiers d?entre eux habiterait le pays du Bocage, et presque autant dans les pays d?Ouche et Perche ornais (27%), le reste se répartissant entre les pays d?Alençon (22 %) et d?Argentan.



(Document Insee)

