La compétition a débuté aujourd?hui !

Ils sont sur place depuis le début de cette semaine...



2 jeunes bas-normands, Brice Justice et Alexandre Alberic, représentent la France, aux finales internationales des 41èmes olympiades des métiers, qui sont disputées à Londres, jusqu?à la fin de cette semaine:

respectivement en art floral et en « administration des réseaux informatiques »,



L'équipe de France est composée de 44 jeunes ? elle estsupportée par plus de 1500 autres !





La Basse-Normandie est candidate à l?organisation de l?édition de 2014-2015. Tous ceux et celles qui souhaitent soutenir cette candidature peuvent le faire sur :



http://cprdfp.region-basse-normandie.fr/index.php/olympiades-2014-2015/menu-soutien/

