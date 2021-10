Rouen. Badminton : C'est la reprise pour le MDMSA

C'est une nouvelle saison dans l'élite qui démarre pour le MDMSA badminton, samedi 23 septembre 2017. Le club de la métropole de Rouen, qui rassemble Maromme, Déville-lès-Rouen et Mont-Saint-Aignan, s'est fixé le maintien comme objectif cette année. Et ce ne sera pas une mince affaire. Le club a perdu sa meilleure joueuse, Natalia Perminova, qui a été remplacée par une autre Russe, plus modeste, Elena Komendrovskaya. C'est le seul changement dans l'effectif alors que les autres équipes de l'élite se sont, pour la plupart, renforcées. Et pour cause, le championnat de badminton anglais a fermé, faute de financements cette saison. Les meilleurs des joueurs et joueuses d'Outre-Manche se sont donc rabattus sur le championnat français. Mais le club normand n'a pas su profiter de cette opportunité.

Écoutez les explications de la présidente du MDMSA Sarah Vauzelle :

Les Normands tâcheront donc de faire au mieux cette saison, avec un effectif, à priori plus faible sur le papier que ses principaux concurrents.

La première rencontre, samedi 23 septembre 2017, face à Aulnay à l'extérieur, donnera une première idée de la compétitivité du MDMSA.