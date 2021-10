Darnétal. Le Mag' dans sa bulle à Darnétal

Au programme du Mag', samedi 23 septembre 2017: de l'info sérieuse et ... beaucoup moins sérieuse, des idées de sortie, de la musique et de la bonne humeur. En direct de Darnétal (Seine-Maritime), nous évoquerons bien sûr la 22e édition de Normandiebulle, le plus grand festival de BD en Normandie.

La Normandie qui bouge

Pendant deux heures, vous retrouverez vos rendez-vous habituels, le débriefe de l'actu de la semaine, le meilleur de la Normandie qui bouge, le Normandiescope avec plein d'idées de sorties (festival des imaginaires ludiques, festival We love Le Havre, la fête de la gastronomie...).

Grâce à Charles, nous ferons le tour de l'actu musicale marquée par le grand retour du Caennais Orelsan. Avec Sylvain, on parlera sport avec la coupe de France de football et le Duo Normand à Marigny.

Et puis histoire de vous donner faim, nous partirons visiter la biscuiterie de l'abbaye à Lonlay L'abbaye dans l'Orne.

Tout ça et bien d'autres choses, ce sera dans Le Mag', en direct de Darnétal, le samedi 23 septembre 2017 de 10h à midi.