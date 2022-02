Bagarre, et violences envers les policiers et personels hospitalier : deux ans de prison dont 6 mois ferme pour un alençonnais de 21 ans

Un jeune alençonnais, âgé de 21 ans, a été condamné lundi soir par le tribunal correctionnel d?Alençon à deux ans de prison, dont 6 mois ferme et d?une mise à l?épreuve de deux ans... samedi soir, il avait été interpellé complètement ivre au cours d?une bagarre dans le centre ville.... il a été outrageant et violent envers les forces de l?ordre.... emmené à l?hopital de la ville, il a agressé physiquement un médecin urgentiste et proféré des menaces envers le personnel hospitalier....

Le jeune homme a été immédiatement incarécé à l?issue du verdict .....

