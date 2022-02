450 manifestants dans les rues d'Alençon

« Prospérité pour les financiers ? Austérité pour les salariés : ça suffit ! ».



Journée nationale de mobilisation, aujourd?hui à l?appel des syndicats CGT-CFDT-FSU-Unsa et Solidaires, contre le plan de rigueur gouvernemental, annoncé le 24 août dernier, pour réduire le déficit de la France.



Les syndicats estiment que la contribution à l?effort, des hauts revenus : reste symbolique ? alors que les 2/3 des économies seront supportées par les ménages ?



Comme à Alençon ce matin, avec quelques 450 manifestants. Dont une énorme majorité de cégétistes.



Autres rassemblements: à 15h Place Leclerc à Argentan, et à 17h : Place du marché à Flers ? et Place de la poste à L?Aigle.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire