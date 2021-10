Il était 1h15 du matin, ce mercredi 20 septembre 2017, lorsque les secours ont été prévenus d'un incendie en cours dans un immeuble de la rue Gabriel Péri, au Havre (Seine-Maritime). Sur place, les pompiers et la police ont constaté qu'un feu était parti du 1er étage de l'immeuble avant de gagner le 2e étage. Des planchers se sont même effondrés à cause des flammes.

Six personnes intoxiquées

Par mesure de sécurité, les pompiers ont fait évacuer tous les habitants de l'immeuble et ceux des deux bâtiments voisins, soit une vingtaine de personnes au total. Parmi elles, six personnes ont été légèrement intoxiquées par les fumées et orientées vers l'hôpital Monod et la clinique des Ormeaux.

Les habitants ont été placés dans la salle René-Cassin en attendant la fin de l'intervention des pompiers. Trois devront être relogés pendant un temps par la Ville.