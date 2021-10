Foire de Caen 2017. Le tour des insolites de la foire de Caen

À Caen comme dans toutes les foires du monde, les allées regorgent d'idées parfois ingénieuses, souvent insolites et parfois surprenantes. Cette année, Tendance Ouest est parti à la chasse aux idées farfelues et vous livre ces coups de coeur des souvenirs les plus inutiles à ramener de ce nouveau cru de la foire de Caen.

•

Des roses en bois... pour un amour en béton?

Dans les allées extérieures, les visiteurs découvriront un fleuriste d'un genre nouveau. Sa spécialité: les roses en bois. Jaunes, violettes ou orange, il y en a pour tous les goûts. Une chose est sûre: avec elles, votre amour ne se fanera pas de sitôt.

•

Le parapluie qui se retourne tout seul

Marre de voir votre parapluie se retourner au premier coup de vent? Un ingénieux commerçant a imaginé un parapluie conçu spécialement pour se retourner de lui-même. L'argument? Le côté pratique pour le faire sécher sans encombrer tout l'espace des 5m2 de votre entrée.

•

La brosse à toilette en forme de coeur

Pour bichonner avec amour vos WC. "600 picots en caoutchouc, et une brosse souple qui s'adapte à tous les toilettes", certifie l'affiche.

•

Le vélo à smoothie

L'engin prend certes un peu plus de place qu'un blinder mais renforce à coup sûr vos efforts de manger plus équilibrés et d'adopter une meilleure hygiène de vie. Fini de pédaler dans la semoule, pédalez dans le fruit!