Foot, Ligue 1, Caen fait un nul 1 parout face à Brest, Caen est 8ème... Ligue 2, laval battu par Angers 1 à 0, Le Mans s'incline face à Clermont, 2 à 0 ; au classement, Laval est 10ème, Le Mans 20ème

Foot ...10ème journée de Ligue 1?Caen est allé faire un nul, 1 partout, à Brest? Caen est 8ème au classement?



11ème journée de Ligue 2

Laval s?est incliné 1 à 0 sur sa pelouse face à Angers

Le Mans ne parvient toujours pas à gagner? Clermont bat les sarthois 2 à 0? Le Mans devient lanterne rouge, Laval est 10ème.



Le 5ème tour de la Coupe de France :

Alençon, seule équipe ornaise encore en course, s?est logiquement qualifié pour le 6ème tour, en battant 3 à 1 Val d?Auge formation de Promotion d?Honneur?



Les PTT Caen battent vire 1 à 0....Dives bat après prolongations, Orbec 4 à 2

?et le tirage du 6ème tour sera effectué ce lundi après midi, à 14h, à Deauville, en présence de Jean Djorkaeff, Président de la Commission Nationale de la Coupe de France.



Basket...Pro A,

Le Mans est allé battre Pau Orthez, 83 à 73?

Victoire qui permet au MSB de s?installer en tête du classement



5ème journée de Nationale 3

Lisieux bat Sartrouville, 72 à 71, Lisieux est 4ème



Pré Nationale...Vire bat Alençon 74 à 69 les garçons sont troisièmes

Et les filles d?Alençon, battent Douvres, 80 à 36, et conservent leur 3ème place



Le Trail de la Roche d?Oëtre, sur 26 km 800, avec Normandie FM ... le parisien, Aurélien collet remporte cette 3ème édition en 1 h 43 minutes et 28 secondes... Chez les femmes victoire de la bretonne Séverinne Lecouflé en 2 heures 07 minutes et 39 secondes

