Un mort, une fillette de 6 ans, et 5 blessés, dans une collision entre deux voitures, dimanche midi aux Aspres, près de L'Aigle

Une fillette âgée de 6 ans est décédée dans un accident de la route, ce dimanche, un peu avant midi, aux Aspres, près de L?Aigle? sa s?ur, 10 ans, a été grièvement blessée, elle a été héliportée vers le Chu de Caen, la mère des deux enfants, blessée grave a été évacuée vers le centre hospitalier de L? Aigle, comme le couple âgé de 48 ans et deux enfants de 8 ans et 10 ans, plus légèrement blessés, dans le second véhicule.... l?accident s?est produit à une intersection qui ne présentait pas de caractère dangereux ...

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire