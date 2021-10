Rouen. Football: Quevilly Rouen Métropole ne confirme pas face à Lens

Trois jours après une première victoire obtenue brillamment face à Nancy 2-0, Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) n'a pas réussi à confirmer les espoirs entrevus en perdant sur la pelouse du RC Lens sur le score de 2-0 lors de la 8ème journée de Domino's Ligue 2.

Le match

Malgré une première mi-temps une nouvelle fois à l'avantage des joueurs de l'agglomération rouennaise mais sans but inscrit, la deuxième mi-temps est plus équilibrée. Les locaux mettent la pression sur les joueurs de Manu Da Costa qui ne cèdent pas. Malheureusement pour les Normands, c'est à la 69ème minute que les Lensois vont prendre l'avantage sur une frappe contrée qui trompe Hartock. Le 2ème but sera anecdotique, inscrit dans les arrêts de jeu alors que les Rouges et Jaunes s'étaient rués à l'attaque.

Les buts

69e: Bellegarde récupère un ballon à une vingtaine de mètres de la surface et adresse une frappe puissante déviée de la tête par Romain Basque et qui trompe Hartock.

Lens: 1 -QRM: 0

90+2: Maazou part en contre tout seul alors que toute l'équipe normande était partie à l'attaque et adresse un plat du pied sur la gauche de Hartock, impuissant.

Lens: 2 - QRM: 0

La fiche

Mi-temps: 0-0, Arbitre Mr. Schneider

RC Lens : Douchez, Duverne, Cvetinovic (cap), Duplus, Hafez, Bellegarde, S. Diarra, Markovic (Bayala 61'), Chr. Lopez (Beghin 84'), Zoubir (Dankler 90'+3), Maazou. Entraîneur : Eric Sikora.

QRM : Hartock, Clauss, Gobron, Basque, Lefort, Oliveira (cap), Tie-Bi (Mamilonne 71'), Rogie, Duhamel, Gakpa (Plumlain 80'), Taufflieb (Madiani 65'). Entraîneur : Manu Da Costa.