Frenh Lines est une association havraise (Seine-Maritime) qui collecte différents objets en lien avec les paquebots parmi les plus prestigieux (comme le France ou encore le Normandie). Cette collection sur les compagnies maritimes est la plus grande d'Europe, entre objets présents sur les paquebots, oeuvres d'art, photos, films, archives sonores et revues spécialisées.

Toutes les archives seront accessibles

L'objectif de French Lines ? Mettre en place une nouvelle base de données et la rendre accessible à tous grâce à un portail multimédia. Une fois numérisées, toutes les archives seront accessibles sur Internet. Il sera possible de visiter virtuellement un paquebot. Pour installer ce portail des collections, French Lines a besoin de fonds (environ 90 000 euros). L'association a lancé une campagne de mécénat participatif via la plateforme Commeon. Le portail devrait voir le jour entre 2018 et 2019.

Écoutez Marie-Anne du Boullay, la secrétaire générale de French Lines: