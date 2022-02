Tennis de table, l?international et champion d?Europe junior, Victorien Le Guen, passe une semaine à la Bayard d?Argentan... ce jeune joueur âgé de 19 ans, avait déjà séjourné une semaine, en septembre dernier, pour parfaire son entraînement... et puis, un autre international est en stage à Argentan... Paul Gauzy, membre de l?équipe de France cadet, c?est le numéro 3 français et le n°16 européen.

